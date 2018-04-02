Евгений Бень и Алексей Мельников: Опустит ли Запад железный занавес?

Публицист и политолог Евгений Бень и Алексей Мельников, ведущий аналитических программ на телеканале «Мир-24», беседовали на радио Mediametrics на тему: «Неужели вновь дуют ледяные ветры холодной войны?»

Собеседники остановились на том, насколько уместна параллель между холодной войной СССР с Западом в XX веке с нарастающими расхождениями России с западными оппонентами в наше время.

В советскую эпоху налицо было идеологическое противостояние двух систем, но есть ли признаки идеологического столкновения сейчас? Может ли сегодня вновь по инициативе Великобритании и США опуститься на мир железный занавес? Какими пагубными последствиями железный занавес может обернуться для Евросоюза? Есть ли шансы на смягчение ситуации?