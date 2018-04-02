Фигуранты дела о передаче данных иностранным спецслужбам частично признали вину

Двое из четырех фигурантов дела о госизмене в пользу США подписали досудебные соглашения с частичным признанием вины. Как сообщает РБК, соглашения со следствием заключили бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев и предприниматель Георгий Фомченков.

По данным источника издания, они признались в передаче сведений зарубежным спецслужбам, однако утверждают, что таким образом помогали бороться с киберпреступностью по всему миру.

«Например, наказывать тех киберпреступников, о действиях которых они знали, но формально не имели возможности что-то сделать, так как те не работали по России, то есть совершали преступления в других странах», — отметил собеседник издания.

Все четверо подозреваемых были арестованы в декабре 2016 года. Источники издания The Bell сообщали, что подсудимые могут быть причастны к утечке данных о хакерских атаках на сервера Демопартии США весной 2016 года.