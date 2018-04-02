Фильм «Аритмия» стала фаворитом конкурса «Ника»

Кинокартина Бориса Хлебникова «Аритмия», рассказывающая о буднях врача скорой помощи, победила в главных номинациях старейшей отечественной кинопремии «Ника». Как сообщает ТАСС, 31-я церемония награждения состоялась в «Вегас Сити Холл».

«Аритмия» победила в номинации «Лучший фильм», Хлебников назван лучшим режиссером, а исполнитель главной роли Александр Яценко получил награду за лучшую мужскую роль. Лучшей исполнительницей женской роли была признана его партнерша по фильму Ирина Горбачева. «Аритмия» также получила «Нику» за лучший сценарий.

«То, что "Аритмия" проникла в ваши сердца показывает, что, видимо, в этом году нам недостает сердечности, которая есть в фильме», — сказал со сцены продюсер фильма Сергей Сельянов.