«Формула кино» и «Синема парк» выступили за перенос кинотеатров на нижние этажи ТЦ

Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» заявили о поддержке идеи переноса кинотеатров на нижние этажи торговых центров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу киносети.

Однако представители сети подчеркнули, что это возможно только при строительстве новых кинотеатров.

«Мы в целом поддерживаем эту инициативу. Но считаем, что ее реализация возможна только в отношении строительства новых кинотеатров. В настоящих обстоятельствах она практически не осуществима. Только небольшая часть кинотеатров нашей сети расположены на 1 этаже торговых центров. И это общая тенденция для всех киносетей», — заявил представитель «Формулы кино» и «Синема парка».

Как отметили в сети, в настоящее время нужно уделять внимание «исправности и соответствию нормам систем противопожарной безопасности, тем более, что нормы пожарной безопасности незначительно отличаются для первых и последних этажей».

Между тем Ассоциация торговых центров в ответ на предложение депутатов ГД о переносе кинотеатров заявила, что его невозможно реализовать без принципиальных потерь в качестве предоставляемых услуг.