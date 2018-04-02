Футболист "Ливерпуля" Салах выдвинул "Реалу" условия для подписания контракта

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохамед Салах выдвинул два требования, в случае выполнения которых он согласится перейти в мадридский "Реал", сообщает Don Balon.

По данным издания, египетский хавбек хочет получить гарантированное место в стартовом составе "сливочных", а также стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков клуба после лидера команды Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 25-летний Салах провел 42 матча во всех турнирах, забив 37 голов. Футболист перешел в "Ливерпуль" из итальянской "Ромы" летом прошлого года. По данным СМИ, его контракт с "красными" рассчитан до лета 2022 года.