Добавлено: 02 апр 2018 в 09:21 ,

Генеральная уборка 3 сезон 12 серия последний выпуск 1 апреля. Екатерина Кабак и Юлия Минаковская отправились с миссией чистоты в квартиру Полины и Вовы. Частые вечеринки ребят превратили их дом в горы мусора и неубранных вещей. Беспорядок мешает паре построить полноценную семью. Екатерина и Юлия помогут им создать в квартире уют. Какими будут результаты работы ведущих. Прирожденный борец с грязью Юлия Минаковская поможет освободить квартиры от всего старого и ненужного, а также расскажет о самых действенных способах быстро и эффективно навести дома порядок. А поможет ей в этом беспристрастная Екатерина Кабак найдет причину беспорядка в квартире и постарается ее устранить.



ТЭГИ: Генеральная уборка - 3 сезон, 12 выпуск (01.04.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Генеральная уборка - 3 сезон, 12 выпуск (01.04.2018) новый выпуск, Генеральная уборка - 3 сезон, 12 выпуск (01.04.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Генеральная уборка - 3 сезон, 12 выпуск (01.04.2018), Генеральная уборка - 3 сезон, 12 выпуск (01.04.2018) онлайн, Генеральная уборка - 3 сезон, 12 выпуск (01.04.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Генеральная уборка - 3 сезон, 12 выпуск (01.04.2018) онлайн