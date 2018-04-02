Генконсульство РФ в Сиэтле окончательно закрыли

Генеральное консульство России в Сиэтле окончательно закрыли. Все вещи вывезли и уведомили Госдеп Соединенных Штатов.

Такую информацию сообщает РИА «Новости» со ссылкой на консула-советника Халит Айсин.

Представителям американского государственного департамента сообщили, что деятельность генконсульства РФ в Сиэтле прекратили в соответствии с принятым решением правительства Соединенных Штатов. По данным агентства, американская сторона еще не осмотрела здание.

Ранее помимо этой меры Соединенные штаты заявили, что высылают 60 дипломатов РФ. Эти решения приняли в знак солидарности с Британией по «делу Скрипаля».

Российская Федерация приняла зеркальные ответные меры. Последние дипломатические сотрудники США уже покинули американское генконсульство в Петербурге. Его закрыли.