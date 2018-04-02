Генконсульство России в Сиэтле закрыто окончательно

Из генерального консульства России в Сиэтле вывезли все вещи, сообщил РИА Новости консул-советник Халит Айсин.Таким образом, дипломаты выполнили предписания американских властей и освободили здание в обозначенный срок — до конца 1 апреля.По словам Айсина, сотрудникам Госдепа предложили подняться и осмотреть помещение, но те отказались."Они сказали, что посетят наш офис завтра. Будет присутствовать консул — на случай, если вдруг будут претензии. Но я сомневаюсь, что они будут", — добавил он.По его словам, все документы и вещи перевезли в резиденцию генконсула. Также там начал работу штаб, который подготовит вывоз вещей в другие диппредставительства и консервацию здания.