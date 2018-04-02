Геращенко объяснила, почему освобождены украинские пленные еще не получили выплаты

Вопрос выплат лицам, освобожденным три месяца назад, должен быть закрыт. Об этом заявила народный депутат Ирина Геращенко, передает УНН.

«Как уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию, я направила уже два запроса в Кабмин относительно невыполнения правительством их обязательств и инициативы по выплате 100 тысяч заложникам. По моей информации, там были определенные бюрократические преграды – я знаю, что СБУ предоставила списки Минсоцполитики. Я считаю, что этот вопрос должен быть закрыт», – сказала она.

Ранее Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова обменять 20 россиян на «наших узников Кремля».

Фото: 112 Украина