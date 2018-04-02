Глава Кубани назвал самостроем сгоревшую в Сочи пятиэтажку

Пятиэтажный дом в Сочи, в котором сегодня произошел сильный пожар, является самостроем. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По предварительным данным, сгоревший дом — самострой. И такое ЧП — это наглядный пример следствия бездумной, хаотичной, я бы даже сказал, преступной застройки», — заявил он «Интерфаксу».

Он добавил, что эвакуированным жильцам дома оказывается необходимая помощь.

«Все люди должны быть оперативно расселены. Соответствующие распоряжения отданы. Кроме того, всем пострадавшим в полном объеме будет оказана необходимая помощь», — пообещал глава региона.

По данным администрации города, пожар произошел по адресу ул. Пятигорская, 92/4.

Были эвакуированы 50 жильцов, никто из них не пострадал.