Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков принес извинения родственникам детей, погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

«Самое страшное — это когда гибнут дети. Я извинился перед родителями мальчишек и девчонок, которых мы не уберегли и недоработали. Эта трагедия должна для всех нас послужить уроком», — приводит его слова РИА Новости.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 64 человека, из которых 41 несовершеннолетний.

Две большие группы погибших были найдены в одном из кинозалов (люди решили дожидаться спасателей) и у одного из аварийных выходов, запертых на ключ.

В пресс-службе МЧС, как передает «Интерфакс», сегодня сообщили, что вся документация о действиях пожарных в кемеровском ТЦ передана в Следственный комитет.