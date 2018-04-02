Госдума обновила официальный сайт

Обновленная версия официального сайта Госдумы предусматривает запуск ее англоязычной версии. Об этом ТАСС сообщили в думской пресс-службе, уточнив, что сейчас ресурс работает в тестовом режиме.

«Обновленный дизайн сайта стал адаптивным для всех устройств - компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Технические возможности нового сайта позволяют использовать все современные форматы, что сделает новости более доступными и понятными: с помощью графических и видеоматериалов пользователям будут разъяснять законопроекты и иную информацию о деятельности депутатов и Государственной думы», — сообщила пресс-служба.

Стало также известно, что тексты новостей на сайте отныне будут готовить профессиональные журналисты с опытом работы в ведущих федеральных изданиях.

В результате обновления на сайте Госдумы появится раздел сервисов, позволяющих в один клик находить интересующие документы.

«Также на новом сайте станет проще узнать информацию о депутате, представляющем конкретный избирательный округ, отправить ему обращение, ознакомиться с результатами его работы», — указывается в сообщении пресс-службы.

Тестирование ресурса продлится несколько месяцев, причем уже создан специальный раздел для получения замечаний и предложений по работе новой версии сайта.

Председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин заявил, что запуск обновленной версии сайта является первым этапом модернизации всех информационных сервисов и систем Госдумы.