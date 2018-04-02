Гребенщиков заявил, что готов выступить в аннексированном Крыму и ОРДЛО

Известный российский музыкант, композитор, певец и лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил о готовности выступать в оккупированных Крыму, Донецке и Луганске.

Так, музыкант отметил, что часто ездит в Украину. Гребенщиков уточнил: «Каждый год. Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться».

Кроме того, музыкант сообщил, почему за четыре года «Аквариум» так и не выступил в оккупированном Крыму: «После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям. Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму».

Он подчеркнул: «Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления».

При этом музыканта не волнует запрет на въезд в Украину: «Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас».