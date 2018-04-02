Грудинин отказался участвовать в выборах губернатора Подмосковья

Бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Московской области. Об этом он заявил РБК.

«А зачем? Кто пройдет муниципальный фильтр? Только тот, кто согласован администрацией президента, и этот один — не Грудинин», — ответил он на соответствующий вопрос издания.

«Если на президентских можно неожиданно выйти — как сделала КПРФ, выдвинув меня, — то тут без согласования не пройдет», — добавил экс-кандидат.

Говоря о своих планах, он заявил, что продолжит работать председателем подмосковного Совхоза им. Ленина.

Грудинин также сообщил, что не собирается вступать в КПРФ и занимать там руководящую должность. «Какой там президиум, я не собираюсь вступать в партию. У нас блок коммунистов и беспартийных, иначе меня НПСР [Народно-патриотический союз России] и "Левый фронт" не поддержали бы», — сказал он.