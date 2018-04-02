ГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиков

Командование российских оккупационных войск, пользуясь «Пасхальным перемирием», активизировало наращивания боеспособности 1 и 2 АК российско-оккупационных войск.

В украинской разведке сообщается, что отмечеттся повышение интенсивности пополнения запасов противника боеприпасами, горюче-смазочными материалами и другими видами военного имущества с территории России.

Кроме того, вдоль линии разграничения враг организовал усиление инженерного оборудования передовых позиций. При этом, за неимением строительных материалов, командиры подразделений оккупационных войск организовали разграбление зданий местной инфраструктуры ближайших населенных пунктов для выполнения инженерных работ. В то же время указанная «практика» приводит к росту числа случаев совершения боевиками мародерства помещений местных жителей с целью собственного обогащения. Российское оккупационное командование пытается скрывать совершенные преступления подчиненных против местного гражданского населения.