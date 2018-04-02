Гвинет Пэлтроу, Риз Уизерспун, Криштиану Роналду и другие знаменитости отметили Пасху

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

В этом году Пасха, что называется, была ранней. Если православный мир будет отмечать ее в следующее воскресенье, 8 апреля, то католики праздновали ее вчера, 1 апреля.

Многие звезды, как и следовало ожидать, провели этот день в кругу семьи, но некоторые, как, например, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес решили отдохнуть от детей и устроили романтический обед. Большой шутник Роберт Дауни-младший обратил внимание на то, что праздник совпал с Днем смеха и поделился забавным снимком. Джастин Бибер, кажется, последовал его примеру и тоже сфотографировался в довольно смешном образе.

Впрочем, трогательных и душевных кадров в этот день тоже было достаточно. Беременная Ева Лонгория поделилась нежным снимком своего живота, Уилл Смит опубликовал фотографию со своей мамой, а Сара Джессика Паркер и вовсе запечатлела весь кулинарный процесс подготовки к празднику. Как знаменитости отметили один из самых светлых и теплых праздников, рассказываем в нашей фото- и видеоподборке.

Риз УизерспунГвинет ПэлтроуРоберт Дауни-младшийДжастин БиберЕва Лонгория

Уилл Смит с мамойФото из Instagram ПинкФото из Instagram Мадонны

Фото из Instagram Эми Шумер

Джессика Симпсон с Ником Джонсоном и детьми

Майли СайрусНиколь КидманФото из Instagram Мэрайи КэриФото из Instagram Мэрайи Кэри