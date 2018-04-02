Холостяк - 6 сезон, 4 выпуск - Свидания и Церемония роз (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 11:56 ,

Холостяк 6 сезон 4 серия Кто покинул проект. Россия последний выпуск 1 апреля. Егор Крид о трагедии в Кемерово. Мы, люди, зачастую начинаем ценить что-то только после того, как потеряем. Мы так устроены. Не пытайтесь это понять. А хочется, чтобы так было всегда, не из-за ужасных происшествий мы бы к этому приходили. Чтобы мы всегда ценили друг друга, ценили каждый день и своё время, не забывали и не стеснялись бы говорить «ЛЮБЛЮ» своим близким и больше бы уделяли им времени. Новым холостяком ТНТ станет певец, композитор, музыкант и поэт Егор Крид. Он возглавляет топы среди артистов российского шоу-бизнеса, неоднократно был признан одним из самых завидных российских женихов, а также входит в топ-10 российских знаменитостей Forbes.











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