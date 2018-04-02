Известно показательное преимущество ВСУ на Донбассе

Уровень обеспечения медицинскими материалами и аптечками бойцов украинской армии в зоне АТО немного лучше, чем у российских оккупантов и их пособников. Об этом заявил волонтер, инструктор по тактической медицине Дмитрий Бондзик.

«К сожалению, не так много видели (аптечек противника. — Ред.), но в принципе уровень похож на наш, только на год-два раньше. То есть у них обеспечение немного хуже. Его нужно вести в основном из России. Они отстают где-то на два года», — отметил он.

При этом основатель общественной организации «Медико-тактическая группа «Киев» Анна Павличенко считает, что государство за это время могло значительно улучшить уровень медицинской помощи в зоне боевых действий.

«Если сравнивать с 2014 годом, то у нас есть много позитивных изменений, но наш уровень медицинской помощи, обучения и аптечек, наверное, на уровне войны в Афганистане в 80-х годах. Это не уровень военных НАТО», — подчеркнула волонтер.