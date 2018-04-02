Кабмин выделил более 12 млрд руб. на поддержку лёгкой и автомобильной промышленности

Правительство выделило из Резервного фонда 12,2 млрд рублей для предоставления субсидий на поддержку предприятий автомобилестроения и лёгкой промышленности. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Как указывается в справке к документу, деньги выделены для того, чтобы дополнительно загрузить производственные мощности предприятий.

Сообщается, что 4 млрд рублей будут направлены на стимулирование реализации колёсных транспортных средств по договорам лизинга. Это позволит реализовать не менее 15 тыс. единиц техники в 2018 году. Читайте по теме

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На стимулирование продаж автомобилей физлицам выделяются 3 млрд рублей, что позволит в 2018 году реализовать не менее 35,5 тыс. автомобилей.

Также 0,5 млрд рублей направляются на стимулирование производства автомобилей на территории Дальневосточного федерального округа, это в текущем году обеспечит перевозку не менее 5 тыс. автомобилей.

Ещё 2,5 млрд рублей направят на стимулирование продаж техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, что даст возможность реализовать 2,5 тыс. автомобилей в этом году.

На стимулирование предприятий лёгкой промышленности направят 0,7 млрд рублей. Это позволит в 2018 году увеличить объём производства товаров по отношению к году, предшествующему началу реализации инвестпроекта, в стоимостном выражении не менее чем на 2%.

Также 0,5 млрд рублей выделяется предприятиям на компенсацию потерь в доходах, которые возникли в результате производства камвольных и поливискозных тканей, предназначенных для пошива школьной формы для начальных классов. Это позволит обеспечить в 2018 году производство продукции в объёме не менее 101% относительно уровня 2017 года.

«На снижение долговой нагрузки организаций лёгкой промышленности направляется 1 млрд рублей <…>. Это позволит обеспечить количественные показатели производства продукции в 2018 году, не менее 100% объёма произведённой и реализованной продукции в 2017 году. Читайте по теме

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Кроме того, Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому из Резервного фонда выделяется 0,5 млрд рублей на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции наземным, в том числе железнодорожным, транспортом.

Это даст возможность увеличить товарооборот между центральными, южными регионами страны и регионами Сибири и Дальнего Востока.

«Выделение 500 млн рублей позволит поддержать поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции на сумму не менее 8 млрд рублей», — говорится в справке к документу.

Указывается, что в 2017 году Минсельхоз обеспечил транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции стоимостью более 700 млн рублей, предоставив господдержку в объёме около 49,3 млн рублей.

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