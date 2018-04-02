Как беременная Ева Лонгория поздравила поклонников с Пасхой

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Ева Лонгория в очередной раз покрасовалась своим округлившимся животом, но на этот раз в честь Пасхи. Она поздравила поклонников в инстаграме с праздником, показав фотографию живота, над которым держит пасхальное яйцо.



“Счастливой Пасхи от моего яичка вашим!!,» пишет Лонгория в своем интсграме под фотографией, где та держит фиолетовое яйцо над своим растущим животом.

Пасхальную неделю Лонгория решила провести в дали от города, отдыхая в открытом купальнике у воды. Действительно, отдых звезде сейчас очень нужен, ведь не смотря на последние месяцы беременности, Ева занята переездом с дома, в котором прожила 10 лет. Как сообщает зарубежное издание Variety, дом в испанском стиле актриса выставила на продажу за 3.795 миллионов долларов.

“Я покидаю дом, в котором прожила 10 лет,» — говорит Лонгория в видео, которое выставила на своей странице в инстаграм сторис в прошлом месяце. «Дом полностью пустой. Все уже упаковано, поэтому тут так пусто.»

“Я буду скучать за этим местом,» — сообщает актриса, но признается, что есть кое-что, о чем она скучать совсем не будет. “Я скажу вам, что не буду скучать по этой лестнице. Каждый раз, когда я сажусь в машину и вспоминаю, что забыла очки или телефон, то негодую, «Уф, мне придется подниматься обратно по ступенькам для того, чтобы их забрать.»



Несмотря на последние сроки беременности, 43-летняя Ева Лонгория чувствует себя отлично и полна сил для переезда. О подготовке к рождению малыша актриса также рассказывала в интервью для журнала People. «Для меня сейчас наступило золотое время, когда я полна энергии, а тяжелый период первого триместра остался позади,» — рассказала актриса.

Лонгория станет мамой впервые. Несмотря на то, что у ее 49-летнего супруга Хосе Антонио Бастона есть трое детей от предыдущего брака, Ева признается, что не обладает большим багажом опыта с детьми. «Я ничего не знаю о материнстве, хотя у меня много племянниц и подруг, у которых есть дети. Поэтому я очень много читаю различной литературы на эту тему,» — говорит она.

Актриса, которая продолжает регулярно выходить в свет и носить платья и туфли, призналась, что теперь наконец главным фактором при выборе одежды для нее стал комфорт. «Я купила легинсы для беременных, потому что это удобно. Свою прежнюю одежду я больше не могу носить,» рассказывает звезда и признается, что уже ждет не дождется, как сможет одеть любимые джинсы, которые носила еще до беременности.