Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Пасха — это семейный праздник, в который звезды стараются выделить как можно больше времени в своем забитом графике на то, чтобы собраться с родными и близкими за одним столом. Так поступило и семейство Кардашьян-Дженнер, отправившись в дом Крис Дженнер.



Глава семейства подошла к празднику очень ответственно и потратила много сил на подготовку своего особняка к приходу гостей. Так, для самых маленьких членов клана, Крис обустроила отдельный столик, который украсила по тематике праздника. Кушали малыши из тарелок с мордочками кроликов, которые расположились на столе. Тот в свою очередь был украшен весенними цветами, декорированными в композиции с пирамидками из разноцветных яиц пастельных оттенков. Впрочем, весь особняк, а особенно его наружная часть, был украшен зеленью, что придавало особой атмосферы весеннему празднику. Чтобы особенно порадовать детей, Крис даже заказала контактный зоопарк. Малыши с удовольствием игрались с птицами, фото которых выложили в сети члены семьи, побывавшие на празднике.



На торжество приехали Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми, Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми, Кортни Кардашьян с детьми, а также друзья семьи, для которых был обустроен отдельный стол. Его украсили композиции из цветов розовых оттенков, а также стильно сервированная посуда. По газону были разбросаны пасхальные яйца. Сами угощения были не менее оригинальными.Главным украшением особняка стал огромный кролик, полностью сделанный из розовых цветов. Он находился внутри дома и все желающие могли сфотографироваться с ним.

Правда, некоторые из приглашенных не смогли посетить семейный праздник. Сестры Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер, которых ждали на мероприятии не меньше, чем остальных, сейчас находятся далеко от особняка Крис. Первая сейчас готовится к рождению ребенка в Кливленде, а вторая путешествует по Шанхаю.

Семейство Кардашьян-Дженнер очень любит проводить время вместе. Как только выдался солнечный денек, несмотря на беременность, Хлое вышла на зеленое поле вместе с сестрами чтобы сыграть в софтбол. Как только игра началась, папарацци начали делать серию фотографий семейного активного отдыха.

На снимках видно, что сестры уверенно держали биты в руках. Это говорит о том, что девушки выходят на поле не впервые. Правда, Хлое решила оставаться в стороне и поддерживать своих сестер, ведь округлившийся живот не позволил бы ей бегать вместе с ними.

Уже в апреле этого года у Хлое и ее бойфренда Тристана Томпсона родится первенец. Девушка долгое время скрывала беременность от общественности, но в итоге призналась и не смогла сдержать счастье. «Моя самая большая мечта сбылась! Мы ждем ребенка! Я долго и с удивлением этого ждала, но, оказывается, Бог все это время вынашивал свой план. Он знал, что делал. Я просто должна была ему верить и быть терпеливой. Я все еще порой не могу осознать, что наша любовь создала жизнь. Тристан, спасибо за то, что любишь меня именно так! Спасибо за то, что видишь во мне свою королеву! Спасибо за то, что позволяешь мне чувствовать себя красивой на всех этапах нашей жизни. Ну, а самое большое спасибо тебе, Тристан, за то, что благодаря тебе я стану мамой! Ты сделал этот опыт для меня еще более волшебным, чем я могла вообразить! Я никогда не забуду, насколько замечательным ты был в течение всего этого времени. Спасибо, любимый, за то, что делаешь меня такой счастливой!» пишет Хлое.