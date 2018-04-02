Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Показать меню
Актуально
Мрачный самолет-призрак зафиксировали в небе над Великобританией - 16:50 Мрачный самолет-призрак зафиксировали в небе над Великобританией За два года ВМФ России пополнится на 50 кораблей и судов - 16:55 За два года ВМФ России пополнится на 50 кораблей и судов СПЧ обратился к директору ФСИН из-за перевода Малобродского - 16:55 СПЧ обратился к директору ФСИН из-за перевода Малобродского «Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛ - 16:55 «Локомотив» уступил «Амкару» в матче РФПЛ Британские власти объяснили досмотр российского самолета - 16:56 Британские власти объяснили досмотр российского самолета Бастрыкин поручил проверить работу пожарных в «Зимней вишне» - 16:56 Бастрыкин поручил проверить работу пожарных в «Зимней вишне» Движение на «красной ветке» метро восстановили после падения пассажира - 16:56 Движение на «красной ветке» метро восстановили после падения пассажира Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему - 17:02 Давид Анташвили хочет влюбиться по-настоящему Минобороны Турции предупредило Францию о последствиях отправки войск в Сирию - 17:09 Минобороны Турции предупредило Францию о последствиях отправки войск в Сирию В Турции рассказали о визите Путина на следующей неделе - 17:28 В Турции рассказали о визите Путина на следующей неделе Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище - 17:29 Мавроди похоронили на Троекуровском кладбище Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав - 17:29 Мару Багдасарян вновь задержали за езду без прав Макрон не имеет оснований посылать солдат в Сирию — глава Минобороны Турции - 17:35 Макрон не имеет оснований посылать солдат в Сирию — глава Минобороны Турции Украинский хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту (ФОТО) - 17:42 Украинский хакер сдавал в аренду вирусы за криптовалюту (ФОТО) День Смеха или День дурака россияне отметят 1 апреля 2018 года - 17:50 День Смеха или День дурака россияне отметят 1 апреля 2018 года Универсальный выбор – строганные пиломатериалы - 17:56 Универсальный выбор – строганные пиломатериалы Триколор ТВ стратегия развития - 17:58 Триколор ТВ стратегия развития
» » Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху


Добавлено: 02 апр 2018 в 14:49, Категория: Шоу-бизнес
Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Пасха — это семейный праздник, в который звезды стараются выделить как можно больше времени в своем забитом графике на то, чтобы собраться с родными и близкими за одним столом. Так поступило и семейство Кардашьян-Дженнер, отправившись в дом Крис Дженнер.

Глава семейства подошла к празднику очень ответственно и потратила много сил на подготовку своего особняка к приходу гостей. Так, для самых маленьких членов клана, Крис обустроила отдельный столик, который украсила по тематике праздника. Кушали малыши из тарелок с мордочками кроликов, которые расположились на столе. Тот в свою очередь был украшен весенними цветами, декорированными в композиции с пирамидками из разноцветных яиц пастельных оттенков. Впрочем, весь особняк, а особенно его наружная часть, был украшен зеленью, что придавало особой атмосферы весеннему празднику. Чтобы особенно порадовать детей, Крис даже заказала контактный зоопарк. Малыши с удовольствием игрались с птицами, фото которых выложили в сети члены семьи, побывавшие на празднике.


На торжество приехали Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми, Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми, Кортни Кардашьян с детьми, а также друзья семьи, для которых был обустроен отдельный стол. Его украсили композиции из цветов розовых оттенков, а также стильно сервированная посуда. По газону были разбросаны пасхальные яйца. Сами угощения были не менее оригинальными.


Главным украшением особняка стал огромный кролик, полностью сделанный из розовых цветов. Он находился внутри дома и все желающие могли сфотографироваться с ним.

Правда, некоторые из приглашенных не смогли посетить семейный праздник. Сестры Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер, которых ждали на мероприятии не меньше, чем остальных, сейчас находятся далеко от особняка Крис. Первая сейчас готовится к рождению ребенка в Кливленде, а вторая путешествует по Шанхаю.

Семейство Кардашьян-Дженнер очень любит проводить время вместе. Как только выдался солнечный денек, несмотря на беременность, Хлое вышла на зеленое поле вместе с сестрами чтобы сыграть в софтбол. Как только игра началась, папарацци начали делать серию фотографий семейного активного отдыха.

На снимках видно, что сестры уверенно держали биты в руках. Это говорит о том, что девушки выходят на поле не впервые. Правда, Хлое решила оставаться в стороне и поддерживать своих сестер, ведь округлившийся живот не позволил бы ей бегать вместе с ними.

Уже в апреле этого года у Хлое и ее бойфренда Тристана Томпсона родится первенец. Девушка долгое время скрывала беременность от общественности, но в итоге призналась и не смогла сдержать счастье. «Моя самая большая мечта сбылась! Мы ждем ребенка! Я долго и с удивлением этого ждала, но, оказывается, Бог все это время вынашивал свой план. Он знал, что делал. Я просто должна была ему верить и быть терпеливой. Я все еще порой не могу осознать, что наша любовь создала жизнь. Тристан, спасибо за то, что любишь меня именно так! Спасибо за то, что видишь во мне свою королеву! Спасибо за то, что позволяешь мне чувствовать себя красивой на всех этапах нашей жизни. Ну, а самое большое спасибо тебе, Тристан, за то, что благодаря тебе я стану мамой! Ты сделал этот опыт для меня еще более волшебным, чем я могла вообразить! Я никогда не забуду, насколько замечательным ты был в течение всего этого времени. Спасибо, любимый, за то, что делаешь меня такой счастливой!» пишет Хлое.


Материалы по теме:

Как семейство Кардашьян-Дженнер отметило Пасху: большой пасхальный кролик, контактный зоопарк и не только
Крис Дженнер запретила Блэк Чайне приходить на семейную рождественскую вечеринку
Крис Дженнер потратит миллионы долларов на охрану
Крис Дженнер собирается создать детский аналог реалити-шоу «Семейки Кардашьян»
Добавлено: 02 апр 2018 в 14:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Россия раздавит Великобританию в правовом поле

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Цивилев поручил выполнить обещания Тулеева, данные семьям жертв пожара

Все выдворенные из США дипломаты вернулись в РФ

Все выдворенные из США дипломаты вернулись в РФ

МЧС предложило проверки для малого бизнеса во время надзорных каникул

МЧС предложило проверки для малого бизнеса во время надзорных каникул

Новости России
еще новости
Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие»

РФ ответит на каждый недружественный шаг Великобритании — Песков

РФ ответит на каждый недружественный шаг Великобритании — Песков

Полпред президента в СФО представил врио главы Кузбасса

Полпред президента в СФО представил врио главы Кузбасса

Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

Минобороны получит восемь новых самолетов Ил-76МД-90А

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»

Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток»

Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой

Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой

Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху

Мелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-Бич

Мелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-Бич

Новости политики
еще новости

"Северный поток-2" опасен для Европы, - "Народный фронт"

Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии

Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии

В отношениях с Москвой Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами

В отношениях с Москвой Меркель выбирает между дисциплиной и авантюрами

Нужно помощь: сестра Надежды Савченко обратилась к Трампу

Нужно помощь: сестра Надежды Савченко обратилась к Трампу

Новости экономики
еще новости
Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Омелян рассказал, когда в Украине может появиться Hyperloop

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Новости общества
еще новости
Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования

Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования

Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии

Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии

Бойкот ЧМ по футболу в России — не самое страшное, что готовит Запад

Бойкот ЧМ по футболу в России — не самое страшное, что готовит Запад

Саперы ЮВО очищают от взрывоопасных предметов горно-лесистую местность в Чечне и Ингушетии

Саперы ЮВО очищают от взрывоопасных предметов горно-лесистую местность в Чечне и Ингушетии

Происшествия
еще новости
В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В Липецке в элитном районе дотла сгорел автомобиль

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

В психоневрологической больнице подмосковного Ногинска случился пожар

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Новости Украины
еще новости
Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы

Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы

ГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиков

ГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиков

Гребенщиков заявил, что готов выступить в аннексированном Крыму и ОРДЛО

Гребенщиков заявил, что готов выступить в аннексированном Крыму и ОРДЛО

Крупный город на Харьковщине остался без водоснабжения

Крупный город на Харьковщине остался без водоснабжения

Мировые новости
еще новости
Генконсульство России в Сиэтле закрыто окончательно

Генконсульство России в Сиэтле закрыто окончательно

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Франция рассказала о судьбе дальнейших отношений с Россией

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Из-за гамбургеров и пиццы страдают гормоны, - ученые

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии




Лента новостей
Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой - 15:21 Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей ЕндальцевойПоявились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в Сирии - 15:10 Появились подробности о чуть несостоявшемся бое между военными США и РФ в СирииМосква пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии - 15:02 Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в ЛатвииГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиков - 15:00 ГУР МОУ: жители ОРДЛО жалуются на мародерство боевиковКак клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал Пасху - 14:49 Как клан Кардашьян-Дженнер отпраздновал ПасхуМелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-Бич - 14:49 Мелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-БичРайан Рейнольдс прокомментировал слухи о проблемах в браке: «Я бы хотел, чтобы это было правдой» - 14:49 Райан Рейнольдс прокомментировал слухи о проблемах в браке: «Я бы хотел, чтобы это было правдой»Супрун объяснила, как подписать декларацию с семейным врачом - 14:44 Супрун объяснила, как подписать декларацию с семейным врачомКрис Хемсворт и Эльза Патаки продемонстрировали страсть на пляже в Австралии - 14:37 Крис Хемсворт и Эльза Патаки продемонстрировали страсть на пляже в АвстралииTelegram сообщил Роскомнадзору о невозможности предоставить ключи шифрования - 14:36 Telegram сообщил Роскомнадзору о невозможности предоставить ключи шифрованияМеняйло рассказал о новом визите Бастрыкина в Кемерово - 14:36 Меняйло рассказал о новом визите Бастрыкина в КемеровоКота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын Табакова - 14:35 Кота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын ТабаковаПравительство выступило против принудительного приема карты «Мир» - 14:35 Правительство выступило против принудительного приема карты «Мир»В казахстанскую редакцию Forbes пришли с обыском - 14:34 В казахстанскую редакцию Forbes пришли с обыском
Последние новости
Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей - 16:35 Глава МЧС извинился перед родными погибших в «Зимней вишне» детей Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев - 16:35 Досрочные ЕГЭ по физике и биологии прошли без сбоев ЦБ создаст Фонд непрофильных активов - 16:35 ЦБ создаст Фонд непрофильных активов Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года за педофилию - 16:35 Актер Мухтар Гусенгаджиев получил 22 года за педофилию Глава сети Vegas оценил перенос кинотеатров как нереализуемый - 16:35 Глава сети Vegas оценил перенос кинотеатров как нереализуемый ЦБ ускорит передачу Промсвязьбанка Петру Фрадкову - 16:34 ЦБ ускорит передачу Промсвязьбанка Петру Фрадкову Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы - 16:17 Сегодня SpaceX отправит на МКС научные приборы Шойгу проинформировал о передислокации Каспийской флотилии в Каспийск - 16:01 Шойгу проинформировал о передислокации Каспийской флотилии в Каспийск Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие» - 16:00 Собянин: Проект для людей старшего поколения назвали «Московское долголетие» Виктор Майгуров: считаю правильным возродить в биатлоне программу Прохорова - 15:58 Виктор Майгуров: считаю правильным возродить в биатлоне программу Прохорова Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования - 15:51 Автономные пусковые установки «Ярс» осваивают новые районы боевого патрулирования Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток» - 15:49 Nikolskaya Gallery открылась в новом пространстве выставкой Насти Миро «Взгляд на Восток» Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе - 15:37 Латвия запретила обучение на русском языке в средней школе
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"