Как семейство Кардашьян-Дженнер отметило Пасху: большой пасхальный кролик, контактный зоопарк и не только

Кайли Дженнер
Пасха не только светлый праздник, но и прекрасный повод для того, чтобы собраться вместе всей семьей и весело провести время. Именно так и поступили вчера представители знаменитого телеклана, которые в этот солнечный весенний день отправились в дом Крис Дженнер.
Она, надо сказать, к праздничному событию подошла очень ответственно и украсила территорию своего особняка соответственно случаю. Для самых младших членов семьи Кардашьян-Дженнер их заботливая бабушка приготовила отдельный детский стол, который был оформлен при помощи цветов, пирамидок в виде пасхальных яиц и посуды с изображением кроликов. А чтобы еще больше их впечатлить и порадовать, она даже устроила на территории небольшой контактный зоопарк.
Стол для взрослых гостей (а отметить Пасху приехали Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми, Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми, Кортни Кардашьян с детьми, а также друзья семьи) украсили цветочные композиции и стильно сервированная посуда. По газону же были разбросаны крашеные яйца, а не менее яркие, нежели сам декор, угощения выглядели весьма аппетитно.
Одной из главных декораций праздника стал внушительного размера кролик, сделанный целиком из цветов. Он занял место внутри дома и сильно впечатлил всех гостей.
К семейному мероприятию не присоединились Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер — первая сейчас готовится к рождению ребенка в Кливленде, а вторая путешествует по Шанхаю.