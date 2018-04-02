Как семейство Кардашьян-Дженнер отметило Пасху: большой пасхальный кролик, контактный зоопарк и не только

Кайли Дженнер

Пасха не только светлый праздник, но и прекрасный повод для того, чтобы собраться вместе всей семьей и весело провести время. Именно так и поступили вчера представители знаменитого телеклана, которые в этот солнечный весенний день отправились в дом Крис Дженнер.

Она, надо сказать, к праздничному событию подошла очень ответственно и украсила территорию своего особняка соответственно случаю. Для самых младших членов семьи Кардашьян-Дженнер их заботливая бабушка приготовила отдельный детский стол, который был оформлен при помощи цветов, пирамидок в виде пасхальных яиц и посуды с изображением кроликов. А чтобы еще больше их впечатлить и порадовать, она даже устроила на территории небольшой контактный зоопарк.

Фото из Instagram Крис Дженнер

Стол для взрослых гостей (а отметить Пасху приехали Кайли Дженнер с Трэвисом Скоттом и дочерью Сторми, Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми, Кортни Кардашьян с детьми, а также друзья семьи) украсили цветочные композиции и стильно сервированная посуда. По газону же были разбросаны крашеные яйца, а не менее яркие, нежели сам декор, угощения выглядели весьма аппетитно.

Фото из Instagram Кайли Дженнер

Одной из главных декораций праздника стал внушительного размера кролик, сделанный целиком из цветов. Он занял место внутри дома и сильно впечатлил всех гостей.

Трэвис Скотт

К семейному мероприятию не присоединились Хлое Кардашьян и Кендалл Дженнер — первая сейчас готовится к рождению ребенка в Кливленде, а вторая путешествует по Шанхаю.

Хлое Кардашьян