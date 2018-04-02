Караоке на майдані - 9 сезон, 1001 выпуск (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 11:56 ,

Караоке на майдані 9 сезон 1001 серия последний выпуск 1 апреля. На знаменитой выставке арт-объектов в Вашингтоне появился экспонат под названием Львов. Впервые в истории скульптуры фестиваля “Горящий человек” оккупировали Вашингтон в двух кварталах от Белого дома. Гигантские вороны, которых сразу же покоряют дети, металлическое дерево, копеечный медведь. А между кислотными грибами нашел себе место и украинский орнамент. Народное музыкальное шоу, в котором нет строгих критиков и членов жюри. Все проходит легко и весело. Ведущий Игорь Кондратюк.



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