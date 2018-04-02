Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Дагестан

Каспийская флотилия ВМФ России будет переведена из Астрахани в дагестанский Каспийск. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс».

По словам министра, в Каспийске «разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье».

«Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», — пообещал Шойгу.

Каспийская флотилия сосредоточена в Каспийском море. Она занимается охраной торговли, защитой интересов страны в зоне нефтяных месторождений, проводит контртеррористические мероприятия.

В октябре 2015 года корабли из состава флотилии нанесли удары ракетами «Калибр» по террористам в Сирии.