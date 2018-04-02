Кэмерон Диаз завершает карьеру в кино

Автор: Кристина Рытикова



Кэмерон Диаз официально подтвердила свой уход из киноиндустрии. Об этом сказала сама актриса в интервью Entertainment Weekly.

Журнал собрал главных героинь фильма «Милашка» — Сэльму Блэр, Кристину Эпплгейт и Кэмерон Диаз. В интервью изданию Кэмерон Диаз призналась, что уже давно ничем не занимается и не против уйти в отставку. Остальные участницы интервью нашли отражение в словах Диаз — Эпплгейт поделилась, что полностью посвящена в материнство.

Последние месяцы в киноиндустрии активно обсуждается уход Кэмерон Диаз из кино. Слухи появлялись в социальных сетях ее коллег, но ранее не имели подтверждения.

Кэмерон Диаз можно было увидеть в роли мисс Ханниган в фильме «Эмми» в 2014. На данный момент это последняя работа актрисы.



