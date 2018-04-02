Китайская станция «Тяньгун» сгорела в атмосфере

Центр управления пилотируемыми полетами Китая (CMSA) сообщил, что китайская космическая станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере над южной частью Тихого океана. Как уточняет ТАСС, большая часть обломков сгорела над Тихим океаном.

«Тяньгун-1» повторно вошла в верхние слои атмосферы в 08:15 по пекинскому времени [03:15 мск]. Подавляющее большинство частей [летательного аппарата] сгорело в процессе повторного входа в атмосферу», — сообщили агентству в центре.

Ранее эксперты калифорнийской исследовательской организации «Аэрокосмическая корпорация» утверждали, что обломки станции могут упасть в Испании, Португалии, Франции и Греции. В ответ представитель МИД КНДР Лу Кан назвал эту возможность «чрезвычайно малой» и пообещал в случае возникновения риска оперативно проинформировать те или иные государства.