Князев задекларировал 1,577 млн гривен зарплаты за 2017 год

Глава Нацполиции Сергей Князев задекларировал аренду квартиры в Киеве, 2 квартиры, 2 земельных участка, 1,5 млн гривен, 8 тыс. долларов и 8 тыс. евро и 1,2 млн гривен наличных за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого госреестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Весь доход Князева в 2017 году составила зарплата и гонорары.

В частности, глава Нацполиции задекларировал квартиру в Чабанах Киевской области площадью 87,5 кв. м, 25% которой находится в его собственности, квартиру в Броварах Киевской области площадью 79,9 кв. м, которая у него в 100% собственности и аренду квартиры в комплексе специальных объектов «Фортеця» МВД площадью 172,9 кв. м.

Также он задекларировал два земельных участка площадью по 1 тыс. кв. м в Житомирской и Киевской областях. Князев хранит 204 тыс. гривен на счете в Приватбанке. Транспортных средств у него нет.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко задекларировал рояль и 9 велосипедов.

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