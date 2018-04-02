Когда все дома с Тимуром Кизяковым - Валентина Легкоступова (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 11:56 ,

Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Валентина Легкоступова последний выпуск 1 апреля. Вместе со звездой 90-х ведущего программы встретят близкие певицы – муж Алексей, дочь Анетта, сын Матвей и две красавицы-внучки. Певица расскажет о том, как относится к тому, что ее считают исполнительницей одного хита. Муж певицы продемонстрирует великолепное владение звукоимитацией. А дочка Анетта раскроет телезрителям секрет знакомства родителей. Автор и ведущий программы Тимур Кизяков каждое воскресенье приходит в гости к известным людям и их семьям. Разговариваем в кругу семьи, конечно же, о детях, о родителях, шутим над нелепыми слухами, которые всегда окружают известных людей.



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