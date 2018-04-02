Колобков захотел сделать антидопинговые организации филиалами WADA

Министр спорта РФ Павел Колобков в интервью РБК заявил, что национальные антидопинговые организации могли бы стать филиалами WADA. По его мнению, в таком случае ответственность за их деятельность будет переложена на агентство.

Колобков напомнил, что WADA требует Москву признать системность и государственную поддержку нарушений антидопинговых норм. Российская сторона эти обвинения отвергает.

Этот конфликт привел к приостановке членства в международной организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Аккредитации была также лишена Московская антидопинговая лаборатория. Колобков заявил, что готов передать руководство национальными антидопинговыми структурами WADA только в том случае, если под контроль агентства перейдут антидопинговые структуры и в других странах.