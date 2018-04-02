Космическая станция Tiangong-1 полностью сгорела над Тихим океаном

Китайская космическая станция Tiangong-1 сгорела при входе в атмосферу над южной частью Тихого океана.

Отмечается, что станция вошла в атмосферу в 03:15 по Киеву. Ученые, следящие за распадающейся орбитой корабля, прогнозировали, что корабль будет гореть и будет представлять собой лишь малейший риск для людей.

При этом анализ из Центра аэрокосмического контроля в Пекине показал, что корабль в основном сгорел. Созданная в 2011 году, Tiangong-1 была первой космической станцией в Китае, выступающей в качестве экспериментальной платформы для крупных проектов, таких как орбитальная космическая лаборатория Tiangong-2.