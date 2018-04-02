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Космическая станция Tiangong-1 полностью сгорела над Тихим океаном


Добавлено: 02 апр 2018 в 09:00, Категория: Украина
Космическая станция Tiangong-1 полностью сгорела над Тихим океаном

Китайская космическая станция Tiangong-1 сгорела при входе в атмосферу над южной частью Тихого океана.

Отмечается, что станция вошла в атмосферу в 03:15 по Киеву. Ученые, следящие за распадающейся орбитой корабля, прогнозировали, что корабль будет гореть и будет представлять собой лишь малейший риск для людей.

При этом анализ из Центра аэрокосмического контроля в Пекине показал, что корабль в основном сгорел. Созданная в 2011 году, Tiangong-1 была первой космической станцией в Китае, выступающей в качестве экспериментальной платформы для крупных проектов, таких как орбитальная космическая лаборатория Tiangong-2.


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Добавлено: 02 апр 2018 в 09:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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