Кота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын Табакова

Озвучивать кота Матроскина в новых сериях мультфильма «Простоквашино» будет Антон Табаков — сын Олега Табакова. Об этом говорится в сообщении «Союзмультфильма» «ВКонтакте».

«Мы уверены, что генетическое сходство с голосом Олега Павловича даст нашему Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу. Кроме того, очень символично, что Антон согласился продолжить то дело, которое в свое время начал его отец», — заявила глава правления студии Юлиана Слащева.

В свою очередь, Антон Табаков сообщил, что «это не просто работа», а дань памяти отцу.

Всего в течение двух лет планируется выпустить 30 новых серий мультфильма.