Крис Хемсворт и Эльза Патаки продемонстрировали страсть на пляже в Австралии

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Праздничный пасхальный уикенд Крис Хемсворт с женой Эльзой Патаки и детьми, пятилетней дочерью Индией и трехлетними близнецами Тристаном и Сашей, провели дома, в Австралии — и, благодаря папарацци, мы знаем, как именно. Супруги вместе с друзьями, среди которых, например, был Мэтт Дэймон с женой Лучаной Барросо, практически не вылезали с пляжа в Байрон-Бее. Исключением были лишь обеды и ужины в местных кафе, где Криса и Мэтта атаковали поклонницы, желающие сделать селфи с голливудскими актерами.

На пляже, впрочем, к звездным семействам никто не приставал и они смогли насладиться спокойным отдыхом. Судя по снимкам, попавшим в сеть, все чувствовали себя расслабленно: 34-летний Крис и 41-летняя Эльза, например, совсем не стеснялись демонстрировать нежные чувства друг к другу. Фотографам удалось запечатлеть несколько страстных поцелуев и объятий пары (обратите внимание на руку актера!), которые лучше всяких слов доказывают: в этом браке все в порядке.

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Впрочем, понять причину пылкости Хемсворта очень легко: в крохотном черном бикини Эльза с ее подтянутой стройной фигурой выглядела, как и всегда, сногшибательно. К слову, белый купальник, который актриса надела на следующий день, сидел на ней не хуже.

Эльза Патаки

Мэтт Дэймон, между прочим, от своего друга не отставал: их нежности с женой Лучаной папарацци тоже запечатлели. Мы не можем решить, какая пара нам нравится больше, а что думаете вы?

Лучана Барросо и Мэтт Дэймон

Крис Хемсворт и Эльза Патаки

Крис Хемсворт и Мэтт Дэймон с другом