Крупный город на Харьковщине остался без водоснабжения

Город Лозовая Харьковской области остался полностью без воды из-за разрушения коллектора.

Сообщается, 12 по счету обвал коллектора в Лозовой оставил без водоснабжения 45 тысяч жителей города. Люди отмечает, что две недели подряд отключения воды были временными, а на этих выходных водоснабжение прекратилось полностью.

Мэр города Сергей Зеленский в комментарии журналистам заявил, что указанный коллектор не подпадал под санацию в этом году, поскольку его работа не вызывала вопросов. При этом чиновник отметил, что срок службы сооружения уже прошел.

Коммунальщики работают над восстановлением коллектора, но говорят, что трубы настолько старые, что отремонтировать их очень сложно. По предварительным данным, водоснабжение возобновится уже 2 апреля, но нет гарантий, что не произойдет новая авария, так как 2,5 километра коллектора разрушены. На данный момент техническую воду жителям Лозовой доставляют спасатели.