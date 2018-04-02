Кто родился 2 апреля

Николай Петрович Николаев (48 лет), председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Возглавлял управление по связям с общественностью Всероссийского союза страховщиков, некоммерческое партнерство «Национальное объединение страховых представителей» и коммуникационную группу «АМСКОМ». Был руководителем комитета по пропаганде предпринимательской деятельности, вице-президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». С 2014 года возглавляет Центр независимого мониторинга исполнения указов Президента РФ «Народная экспертиза» Общероссийского Народного фронта.

Александр Никитович Лаврик (69 лет), член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Работал в ООО «ЕвразХолдинг». Избирался депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области. С октября 2013 года представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Кемеровской области.

А ещё в этот день родились:

Николай Анатольевич Евменов (56 лет), командующий Северным флотом. Адмирал. Командовал соединениями атомных подводных лодок, подводными силами Тихоокеанского флота, занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего Северным флотом. В апреле 2016 года был назначен командующим Северным флотом.

Андрей Вячеславович Юдин (56 лет), командующий Военно-воздушными силами — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. Генерал-лейтенант. Служил в Дальневосточном, Восточном и Южном военных округах. В сентябре 2015 года был назначен на должность командующего Военно-воздушными силами — заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами России.

Валерий Васильевич Радаев (57 лет), губернатор Саратовской области. Являлся главой администрации, главой объединенного муниципального образования Хвалынского района (Саратовская область). Руководил Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области. Пять лет возглавлял региональный парламент. В 2012 года депутаты Саратовской областной Думы по представлению Президента РФ Дмитрия Медведева наделили Валерия Радаева полномочиями губернатора Саратовской области.

Энтони Лейк (79 лет), исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Занимал пост директора по вопросам планирования политики Государственного департамента в администрации президента США, был советником по национальной безопасности президента США Билла Клинтона. Являлся специальным посланником президента США в Эфиопии, Эритрее и на Гаити. С 2010 года занимает пост исполнительного директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ренат Сулейманович Акчурин (72 год), врач-кардиохирург. Академик Российской академии медицинских наук и Российской академии наук.

Соавтор первых в СССР операций по реплантации пальцев, сложносоставных пластических операций по восстановлению беспалой кисти, пересадке кожно-мышечных лоскутов и ряда других уникальных операций. Ренат Акчурин впервые в Европе внедрил операционный микроскоп в коронарную хирургию.

Среди направлений работы кардиохирурга — защита миокарда, хирургическое лечение ишемической болезни сердца, трансплантации сердца, лазерная ангиопластика.

В ноябре 1996 года Ренат Акчурин возглавлял бригаду хирургов, проводивших операцию по аортокоронарному шунтированию первому Президенту России Борису Ельцину.

Олег Леонидович Лундстрем (1916-2005), композитор и дирижёр. Народный артист РСФСР. В 1934 году в Харбине создал джаз-оркестр, который возглавлял в течение 65 лет. В конце 1940-х годов вместе со своим музыкальным коллективом переехал в СССР. Его оркестр стал первым советским коллективом, который исполнял оркестровый джаз.

Олег Лундстрем также широко известен как композитор и аранжировщик. Он автор джазовых композиций: «Расцветает сирень», «Песня без слов», «Пролог», «Бухарский орнамент», «Любви дороги», «Наступил рассвет» и других, а также ряда камерно-инструментальных и вокальных циклов.

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