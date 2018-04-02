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Куда сходить на бизнес-ланч


Добавлено: 02 апр 2018 в 18:23, Категория: Статьи
Куда сходить на бизнес-ланч

Скрасить рабочий день в офисе можно, выбрав отличное место для бизнес-ланча. FashionTime.ru предлагает вашему вниманию классные рестораны и интересные обеды. Приятного аппетита!

бизнес-ланч в Adri BBQ

Шоколадный ганаш. Входит в «Рыбный сет»


В Adri BBQ появились гастрономические обеденные сеты из трех блюд. Меню планируют менять минимум каждые три недели. В «Мясной сет» входит салат с карамелизованной печенью кролика; куриный стейк, запеченный в хоспере, с овощным рататуем; а также брауни из белого шоколада с мороженым из бурбона. В «Рыбный сет» попали салат с кальмарами-гриль, жареной кукурузой; астраханский судак, запеченный в хоспере; шоколадный ганаш из двух видов шоколада.

Стоимость: 690 руб. К сету подается морс в подарок или бокал вина со скидкой 20%.

Когда: по будням с 12:00 до 16:00.

Где: ул. Лесная, д. 7.


бизнес-ланч в Rose Bar

Обеденное меню в Rose Bar разработали сразу 2-х видов, одно сменяет другое каждые две недели. Пробудить аппетит поможет салат с цыпленком в медово-горчичной заправке или табуле с битыми огурцами. В разделе первых блюд новшества в виде грибной похлебки и Том Кха с курицей и черными грибами. Есть и обязательный хит – сырный крем-суп с цыпленком. Тем, кто не может себе представить полноценный обед без горячего, стоит заказать фузилли с курицей и грибами в сливочном соусе или окуня под маринадом с картофельным пюре. Из десертов предлагают глазированные блины с ягодным соусом и пирог с черносливом и ванильным соусом.

Стоимость: 490 руб. (два блюда + напиток) и 590 руб. (3 блюда + напиток).

Когда: по будням с 12:00 до 16:00.

Где: ул. Б. Дмитровка, д. 20/1; 65-66 км МКАД, пересечение ТРК Vegas и ТЦ «Крокус Сити Молл», 3-й этаж.

бизнес-ланч в I Like Wine 2.0

В разгар рабочего дня в I Like Wine 2.0 теперь предлагается налегать на вроде бы привычные вещи, но непременно в авторской версии и не самой будничной подаче: так устроены салаты и закуски, включая сельдь под шубой, баклажаны Пармиджано и салат из языка с грибами и хреном. В разделе супов выбор стоит между чечевичным крем-супом и супом карри с лососем. А на горячее можно заказать щечки с картофельным пюре, лосось на гриле с рисом или куриные крылья с орехами и грушей. За дополнительные 80 руб. ко всем обедам полагается напиток (марокканский чай с лемонграссом, имбирно-цитрусовый латте или чай масала).

Стоимость: 490 руб. (суп или салат и закуска), 540 руб. (салат или закуска и основное блюдо), 560 руб. (суп и основное блюдо), 650 руб. (салат или закуска, суп и основное блюдо).

Когда: по будням с 12:00 до 17:00.

Где: ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 19.

бизнес-ланч в Glenuill


Обеденное меню в Glenuill получилось разнообразным. Здесь и суп из бычьих хвостов, и имбирная курица гриль, и паста с креветками, и бефстроганов из языка, и курица тандури, и лазанья, и бифштекс с яйцом. Обеденное меню состоит из нескольких разделов: супы и закуси, блюда, десерты.

Cтоимость: 2 курса — 650 руб, 3 курса — 750 руб.

Когда: с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.

Где: ул. Садовая-Самотечная, д. 20, стр. 1.

бизнес-ланч в «Эдоко»


В суши-барах «Эдоко» появились ланч-боксы – фирменные комплексные обеды. Каждый обед подается в большом стильном подносе-коробке, разделенным на ячейки, в которых размещаются закуски и сытные горячие блюда. На выбор два варианта ланч-бокса. В первом наборе – большая порция роллов с огурцом, салат с древесными грибами, хрустящая курица фрай и жареный рис с овощами. Во втором ланч-боксе – витаминный салат с дайконом и овощами, 4 ролла с тартаром из лосося, согревающий суп фо бо, отварной рис с кусочками жареной белой рыбы и спринг-роллы с овощами. В обеденное время действует скидка 30% для тех, кто к комплексному обеду захотел заказать десерт или любым нововведениям предпочитает любимые блюда из обычного меню.

Стоимость: 320-370 руб.

Когда: с 12:00 до 16:00.

Где: 65-66 км МКАД, Vegas Crocus City, 4 этаж; пересечение 24 км МКАД и Каширское ш., ТРК VEGAS, 2 этаж.

бизнес-ланч в Magnum Wine Bar

Запеченный баклажан


В Magnum Wine Bar меню ланча подверглось обновлению. Среди супов появились куриный суп с диким рисом и овощами; легкий крем-суп из запеченной цветной капусты с трюфельным маслом; шурпа из ягненка с чечевицей, овощами и зеленью. В разделе закусок: запеченный на гриле испанский перец Рамиро; пикантный баклажан с вялеными томатами, домашним сыром и зеленью; салат из печеной свеклы с брынзой, тыквенными семечками и бальзамиком; салат из цукини с орехами и базиликом; «Магнум» сашими из мраморной говядины. В разделе «Горячее» – филе трески на пару с голландским соусом и гарниром; кролик с жареной полентой на джионский манер; 2 мини-бургера из оленя с жареными боровиками и луком конфи. Среди напитков к ланчу (по 100 руб.) – домашние лимонады, сок, кофе или чай, бокал вина (120 руб.), вода подается бесплатно. В разделе мини-десертов (по 140 руб.) – панакота, шарик мороженого или сорбет, шоколадный ганаш.

Стоимость: закуски – 240 руб., супы – 190 руб., горячее – 390 руб.

Когда: по будням с 12:00 до 17:00.

Где: ул. Лесная, д. 5Б.

бизнес-ланч в Craft Kitchen

Кальмар на гриле с булгуром и соусом маринара


Обеденная скидка распространяется на 30 блюд основного меню, ассортимент которых будет постоянно меняться. Шеф-повар начать обед предлагает с грибного супа со сливочным сыром (360 руб.). В качестве основного блюда здесь рекомендуют заказать вареники с картофелем, грибами, трюфельным маслом и копченой сметаной (336 руб.), митболы из курицы с соусом из свежих томатов (440 руб.), колбаски из ягненка с маринованной красной капустой и горчичным соусом (440 руб.). Тем, кто предпочитает рыбу и морепродукты, в Craft Kitchen на обед предлагают кальмара на гриле с булгуром и соусом маринара (408 руб.), рыбную котлету со шпинатом и соусом тартар (536 руб.), судака на гриле с японским рисом (576 руб.). Среди закусок в специальном предложении: карпаччо из говядины (352 руб.), драники из картофеля и цукини со сметаной (216 руб.); хрустящие яйца с сырным кремом (296 руб.). Скидка распространяется и на десерты: тыквенный пирог с ванильным мороженым и медом (224 руб.), черничную панакоту (224 руб.) и шоколадный фондан (280 руб.).

Стоимость: 20% скидка на блюда.

Когда: по будням с 12:00 до 16:00.

Где: ТРЦ «Европейский», 2 этаж, атриум «Берлин».

бизнес-ланч в Mоlоn Labe


В баре готовят два варианта обеда с сувлаки – традиционными греческими шашлыками. Кроме шашлыков в обед входит овощной суп, греческий салат и дзадзики. Основное блюдо обеда «Кефтедес» – домашние котлеты с картофелем по-деревенски, также в обеде овощной суп, салат со шпинатом, рукколой, свеклой и грейпфрутом. Есть вариант обеда с бургером, приготовленным на греческий манер: с котлетой, сыром халуми гриль и соусом дзадзики. Вегетарианцев ждет обед «Спанакопитакья». В него входят пирожки со шпинатом, овощной суп, ассорти овощей гриль и оливковая паста. Для тех, кто не успел позавтракать, а также для всех, кто соблюдает низкоуглеводную диету, готовят «Авга Матья и Омелета» –глазунью или омлет с помидорами черри, шпинатом, шашлыками на шпажках из сыра халуми и кофе американо. К любому обеду гостям подают горячий домашний хлеб, слегка поджаренный на гриле, оливковое масло холодного отжима и фильтрованную воду.

Cтоимость: 490 руб.

Когда: по будням с 12:00 до 17:00.

Где: ул. Садовая-Сухаревская, д. 6, стр. 1.

бизнес-ланч в Pizzamento


В Pizzamento появились ланчи. В основе меню — блюда, на которых специализируется заведение: паста и пицца. Обед в ресторане складываются, словно конструктор. Есть три «уровня»: пицца и напиток, паста и напиток, суп, паста или пицца, напиток (450 рублей). Выбрать главное блюдо можно из двух позиций основного меню, сменяющих друг друга каждый день. В разделе напитков есть чай, капучино, американо, какао и фреши из апельсинов, яблок или моркови. Дополнительный кофе к ланчу стоит 95 рублей, бокал просекко, красного или белого вина — 155 рублей.

Стоимость: 320 руб. (пицца и напиток), 390 руб. (паста и напиток), 450 руб. (суп, паста или пицца, напиток).

Когда: по будням с 12:30 до 15:00.

Где: ул. Тверская, д. 12/2.

бизнес-ланч в Umi Oysters

Соба набэ с тунцом

В Umi Oysters теперь можно пообедать лапшой набэ с курицей, соба с тунцом или устрицами а также, раменом с уткой. Стоимость любой лапши — 400 рублей. В меню Umi Oysters появился отдельный раздел, посвященный лапше. Большая часть позиций посвящена лапше набэ — с курицей (350 руб.), кальмаром (460 руб.) или устрицами (580 руб.). Кроме того, теперь в Umi Oysters можно попробовать соба набэ с тунцом (690 руб.) или рамен с уткой (480 руб.).

Стоимость: 400 руб.

Где: Рождественский б-р, 1 (2 этаж Центрального рынка).

бизнес-ланч в «Рюмке водки»

Бизнес-ланч, который подают по пятницам


Классический обед по формуле «первое, горячее и компот» в варианте рюмочной состоит из 4 позиций: дополнен салатом. Например, в понедельник можно заказать сет из винегрета, борща, куриных котлет с картофельным пюре и неизменного морса. В четверг – мимозу, уху, рыбные котлеты. За неделю с «Рюмкой водки» легко вспомнить всю актуальную советскую классику: от оливье до пельменей с бараниной.

Стоимость: 350 руб.

Когда: по будням с 10:00 до 16:00.

Адрес: ул. Петровка, д. 30/7.


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Добавлено: 02 апр 2018 в 18:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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