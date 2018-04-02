Ледниковый период. Дети - 1 выпуск (01.04.2018)

Добавлено: 02 апр 2018 в 10:56 ,

Ледниковый период. Дети 1 серия последний выпуск 1 апреля. На льду выступят будущие звезды фигурного катания. Звездные наставники и юные таланты, которые готовы покорять спортивные вершины и сердца строгого жюри, накал борьбы и эмоции через край. За ними – будущее фигурного катания. Они – участники нового суперпроекта, талантливые мальчики и девочки пробуют свои силы на льду, чтобы доказать своим наставникам и легендарной Татьяне Тарасовой, что именно они достойны победы в искрометном шоу. Тренеры: Татьяна Навка, Илья Авербух, Максим Траньков и Роман Костомаров. Ведущие: Алексей Ягудин и Евгения Медведева.



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