Лишились последнего, чем можно было гордиться: разрыв с Москвой ударил по Киеву с новой силой

Киев довел до катастрофического положения дел одно из ведущих украинских предприятий.

О том, как «умирает» украинское государственное предприятие «Антонов» рассказал бывший заместитель главного конструктора Анатолий Вовнянко.

Последние несколько лет руководящие должности на предприятии занимают люди, не имеющие к авиации никакого отношения, заявил Вовнянко. Руководство приходит из автомобильной и тракторной промышленности.

В то время, когда США, Россия, Европа и Китай вкладывают немало средств и усилий в стремительное развитие двигателестроения, создание и модернизацию беспилотных аппаратов, Украина остается в ХХ веке.

Вовнянко также отмечает, что прежние рынки сбыта, в особенности российский, утеряны, а новые найти не удается, сообщает РИА.

С 2005 года Украина прекратила разработку новых крылатых машин, а с 2015 года утеряно и штучное производство.

Из-за запрета, введенного президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году на военно-техническое сотрудничество с Россией, «Антонов» провёл все последние годы в глубочайшем кризисе. В прошлом году украинские власти и вовсе решили ликвидировать концерн, передав все его предприятия «Укроборонпрому».