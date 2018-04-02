Лягушки приобретают устойчивость к смертельной болезни

В исследовании, опубликованном в журнале Science, биологи сообщили, что лягушки приобретают устойчивость к смертельному кожному заболеванию, которое уже вызвало исчезновение около двухсот видов земноводных.

Болезнь под названием хитридиомикоз охватила весь мир с 1990-х годов. Вызывает ее патогенный грибок Batrachochytrium dendrobatidis, а страдают от нее различные земноводные: лягушки, тритоны, саламандры. Грибок поселяется в верхних слоях кожи этих животных, а кожа для них особенно важный орган, так как через ее поверхность они поглощают воду и дышат. У зараженных животных возникают язвы, судороги, наступает истощение, затруднение дыхания и гибель. Подробнее об этой болезни можно прочитать в специальном очерке «Упадок и исчезновение земноводных».

Авторы статьи исследовали популяции лягушек в тропическом лесу в Эль-Копе (Панама). В 2004 году эпидемия пришла туда, и почва была усеяна телами погибших лягушек. Однако теперь исследователи описали восстановление десяти видов лягушек в Эль-Копе и еще в двух регионах Панамы. Джейми Войлс (Jamie Voyles) из Университета штата Невада отмечает, что в некоторых местах численность лягушек восстановилась уже значительно, хотя лягушки инфицированы грибком.

Сначала Войлс и его коллеги объясняли это эволюцией возбудителя болезни, который мог стать менее патогенным. Но сравнение образцов грибка 2004 и 2013 годов, а также лабораторные эксперименты убедили ученых, что дело не в грибке, а в лягушках, которые выработали устойчивость к его воздействию.