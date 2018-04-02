Люди «со светлыми лицами»: Даешь бунт в Кемерово!

Трупоеды по обе стороны российско-украинский границы с нетерпением смотрели в сторону опалённого трагедией Кемерово и ждали бунта. Того самого. Русского. Бессмысленного и беспощадного.

Они потирали потные от возбуждения ладошки и предвкушали. Что вот сейчас-то уж точно начнётся. И если не в Москве, то хотя бы на Кузбассе запылают покрышки, полетят коктейли Молотова, а растерзанные тела чиновников повесят на главной площади на фонарных столбах.

Но, несмотря на все усилия, приложенные для этого сетевыми стервятниками, с первых часов трагедии подогревавшими публику вбросами и накручивавшими местных рассказами о сотнях погибших, которых власть от них скрывает — ничего не произошло. Ни в день трагедии, ни после, когда обезумевшие от горя люди вышли на митинг.

Нет, в какой-то момент казалось, что вот-вот ситуация взорвется. Но, несмотря на массу спичек, которые заботливо подносились к этой людской «пороховой бочке», майдан так и не случился.

И это стало самым большим разочарованием, которое постигло неполжЫвцев со светлыми лицами. Они действительно огорчены. Ведь их лишили очередной надежды, что те, кто пережил самые страшные и чёрные дни в своей жизни — воплотят их мечту о майдане. И теперь, еле скрывая душащую их злость, они вымещают все своё негодование на человеке, который в этой трагедии потерял троих детей, жену и сестру.

Именно он больше всех не оправдал их доверия. Именно он не только не возглавил бунт, но и позорно «слился», назвав Путина царем и заявив, что площадные акции были своего рода провокацией и отвлекающим маневром.

И теперь его за это смешивают с дерьмом.

И на его примере рассказывают, что значит психология раба и насколько человек может быть продажным.

Знатоки человеческих душ уже выдали десятки версий о несчастном Вострикове. И они уже вынесли ему приговор.

Я очень надеюсь, что те, кто сейчас виртуально вгрызается в тело человека, чья душа умерла в сгоревшем дотла запертом зале кинотеатра, из которого так и не смогла выбраться его семья, — так вот, надеюсь, что они никогда не испытают подобного. Потому что даже самому отъявленному негодяю язык не повернётся пожелать того, что пережили родственники погибших.

Но у бумерангов своя мораль. И свои, только им одним известные траектории.

Посему, если однажды они настигнут тех, кто сейчас философствует и негодует о моральном облике Игоря Вострикова — ИМ не стОит задаваться вопросом «а нас за что?»

P. S.

Отплясав на пепелище кемеровского ТЦ, «люди со светлыми лицами» переключились на потерявшего всю семью Вострикова. Они вслушиваются в его слова, всматриваются в его лицо и находят в нем признаки ФСБшника. И не находят в себе к нему сочувствия. Потому что он против майдана и «за царя».

Юлия Витязева