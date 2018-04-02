Медведев пообещал проводить регулярные совещания с депутатами

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с коммунистами в понедельник пообещал проводить регулярные совещания с представителями фракций Госдумы вне зависимости от состава нового правительства. Об этом в понедельник рассказал один из участников мероприятия, депутат фракции КПРФ Николай Харитонов.

«Он сказал, что это совещание не первое и не последнее, а будет практиковаться независимо от того, какое будет новое правительство», — цитирует РИА «Новости» его слова.

На следующей неделе, 11 апреля, Медведев должен выступить в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. В этой связи премьер инициировал серию консультаций с депутатами: 8 марта он провел первое совещание с представителями фракции ЛДПР, 2 апреля — с представителями КПРФ, на 4 апреля запланирована консультация с депутатами «Справедливой России», на 6 апреля — с «Единой Россией».

Ранее в понедельник Харитонов также сообщил, что по итогам встречи с фракцией КПРФ Медведев пообещал дать ответственным ведомствам протокольное поручение по вопросам развития аграрного сектора в стране.

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