Мелания и Дональд Трамп на пасхальной службе в Палм-Бич

Несмотря на слухи о раздоре в семье президента США Трампа, которые уже не первую неделю ходят в сети, Дональд и Мелания каждый раз доказывают обратное. Вчера президент США вместе со своей женой и дочерью Тиффани посетил пасхальную службу во Флориде в церкви The Church of Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич. Супруги держались за руки и улыбались фотографам.



Мелания, одетая в миди-платье без рукавов от Azzedine Alaia и белые босоножки Christian Louboutin, выглядела прекрасно. Она заботливо держала мужа за руку и улыбалась, видимо, забыв все обиды и ссоры. Дональд также дружелюбно общался с гостями и позировал фотографам.

Напомним, что недавний скандал, который спровоцировали измены Дональда Трампа вышел на новый уровень. Сторми Дэниелс на днях рассказала о произошедшей сексуальной связи с президентом США после того, как у него и Мелании родился сын. Актриса рассказала, что после интрижки последовали угрозы, а раннее интервью просто не было выпущено в свет. Остаться в стороне первая леди не смогла и в социальных сетях ее официальный представитель Стефани Гришэм написала комментарий.



«Я знаю, что средства массовой информации пользуются спекуляцией и сплетнями, но хотела бы напомнить людям о ребенке, имя которого не должно фигурировать в подобных новостях,» — опубликовала в Twitter правая рука Мелании Трамп, имея в виду 12-летнего сына президентской четы Бэррона.

Напомним, что на днях ведущий телеканала CBS Андерсон Купер взял интервью у 39-летней актрисы фильмов для взрослых, с которой уже раннее был связан скандал. В новом интервью Дэниелс рассказала, что после связи с нынешним президентом неизвестные люди угрожали ей, пытаясь заставить молчать.

Связывать себя с движением #MeToo актриса не стала, ведь не считает ее связь с Дональдом изнасилованием. Она добровольно согласилась лечь в постель с Трампом. Сторми рассказала, что впервые познакомилась с президентом в 2006 году на турнире по гольфу. За несколько месяцев до этого у Дональда и Мелании родился сын Бэррон. Связь у актрисы и бизнесмена произошла под предлогом участия в его реалити-шоу «Ученик». Мужчина пригласил Сторми в своей номер отеля, чтобы сделать предложение.

Через год предложение осталось в силе и Трамп пригласил актрису обсудить детали — в бунгало отеля Beverly Hills. Правда, на второй раз актриса отказалась от сексуальной связи с Дональдом, из-за чего через время ей позвонили и сообщили, что на шоу ее не приняли.

Молчать об их отношениях Трамп не молчал, поэтому в 2011 году Сторми решила рассказать в интервью журналу InTouch за 15 тысяч долларов. Правда, гонорар получить ей было не судьба, ведь издание обратилось за комментариями к самому Трампу. Напрямую пообщаться с бизнесменом не удалось, а его адвокат пригрозил им судебным разбирательством, из-за чего интервью не вышло в свет.