Меняйло рассказал о новом визите Бастрыкина в Кемерово

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что через несколько дней в Кемерово снова приедет председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщает ТАСС.

Полпред президента также сообщил, что в деле о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» появляются дополнительные свидетели.

«Все, что можно открыть, и даже больше, мы открываем [общественности]. Сегодня я со Следственным комитетом разговаривал, находятся дополнительные свидетели. По возможности, все, что можно открыть, чтобы двояко не толковалось — закрыли дверь или не закрыли и так далее — будет до вас доводить в открытую. Но есть понятие "тайны следствия"», — сказал Сергей Меняйло.

Ранее сообщалось, что в Кемерово работает группа следователей-криминалистов, расследующая обстоятельства гибели 64 человек при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».