МИД КНР: Падение орбитальной станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан заявил, что падение космической станции «Тяньгун-1» не привело к разрушениям на Земле. Отмечается, что большая часть станции сгорела в атмосфере.

Напомним, космическая станция «Тяньгун-1» разрушилась над южной частью Тихого океана. Она могла упасть в районе острова Таити.

На орбите станция находилась с сентября 2011 года. Дважды проходила состыковка станции с кораблями серии «Шэньчжоу». После этого полет станции стал проходить в беспилотном режиме.