Мобильное приложение сможет опознать малярийных комаров по жужжанию

Специалисты по искусственному интеллекту создали программу, которая может выделять из окружающих звуков жужжание комара. Установленная на мобильный телефон она будет предупреждать его владельца о приближении насекомого. На следующем этапе работы создатели программы намерены научить ее распознавать по жужжанию разные виды комаров, выделяя среди них тех, что служат переносчиками малярии.

Чтобы создать свою систему раннего предупреждения, оксфордские ученые записывали жужжание комаров в лабораториях, а также воспользовались аудиозаписями, собранными Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, военными врачами в Кении и исследователями, работающими в лесах Таиланда. Предварительные испытания с недорогими телефонами показали, что приложение может обнаруживать присутствие комаров примерно в десяти сантиметрах в зависимости от фонового шума. Система, вероятно, будет наиболее эффективной, если телефон поместить в привлекательную для комаров зону, например, рядом с лампой.

Авторы полагают возможным распознавание комаров с точностью до вида. Частота жужжания комара зависит от частоты взмахов его крыльев (примерно 300 в секунду), но звуки имеет и более высокочастотные гармоники, зависящие от размера крыльев и формы тела комара. Чтобы повысить точность работы, исследователи намерены использовать более 100 часов аудиозаписей, сделанных в дикой природе и в лаборатории.

В мире насчитывается более трех тысяч видов комаров, возбудителя малярии способны переносить около пятидесяти из них – представители рода анофелес (Anopheles). После значительного снижения числа случаев малярии в 1990-е – 2000-е годы с 2010 года заболеваемость стала вновь расти. В 2016 году от малярии умерли 455 тысяч человек, 90 % из них жили в странах Африки к югу от Сахары.