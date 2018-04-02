На телепроект Дом 2 я пришёл совсем недавно, где моей главной целью было найти себе девушку и влюбиться. Как только я увидел Анастасию на Острове, во мне что-то перевернулось, я не могу объяснить это чувство. Скажем, она меня зацепила. В ней мне понравилось её женственность, этот взгляд, её красота. Она словно очаровала меня, как только я её увидел. Вопрос лишь в том, что на данный момент мы с ней на расстояния океана. Я нахожусь на поляне, а она на острове, и нам приходится общаться только по телефону и по телемосту. Пообщавшись с ней, я убедился, что эта именно та девушка, которая мне нужна! И я с нетерпением жду нашей встречи. Я уверен, что мы станем самой красивой и самой искренней парой этого проекта!
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Новости » Шоу-бизнес » Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой
Мон Дезир с нетерпением ждет встречи с Настей Ендальцевой
Добавлено: 02 апр 2018 в 15:21, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 02 апр 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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