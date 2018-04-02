Монтелла: "Севилья" должна заставить "Баварию" играть не в свой футбол

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Главный тренер испанской "Севильи" Винченцо Монтелла заявил, что его команда в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" должна заставить немецкий клуб играть не в свой привычный футбол.

"Севилья" во вторник дома сыграет с "Баварией" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Бавария" любит играть с мячом и забивает множество голов. Мы должны заставить ее играть по-другому. Когда ты играешь на самом высоком уровне сразу в трех турнирах, как мы, приходится тратить много сил - как физических, так и психологических. Физическая готовность наших игроков меня ничуть не беспокоит. С мотивацией тоже все в порядке. На таком уровне мозг управляет ногами, и не важно, уставшие они или нет", - цитирует Монтеллу сайт УЕФА.