Мосийчук: Гоголь любил Украину и Италию, а «русский мир» высмеивал

Писатель Николай Гоголь любил Украину и Италию, и высмеивал «русский мир». Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Игорь Мосийчук.

«Сегодня день рождения моего выдающегося земляка, украинского писателя Николая Гоголя. Русскомировцы почему-то считают его «русским писателем», но так, как высмеял Николай Васильевич «русский мир» и его приспешников глупых хохлов, не делал никто. Он любил Украину и нашу героическую историю, традиции, любил Италию называя ее «душенька», а «русский мир» и Расею он просто высмеивал», — заявил Мосийчук.

Ранее Мосийчук заявил, что россияне не соболезновали смертям украинских детей на Донбассе.

Фото: Игорь Мосийчук / Facebook