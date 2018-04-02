Москва пригрозила Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии

Реформа образования, утвержденная президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, серьезно ущемляет права русскоязычных жителей страны. Москва, как сообщает Федеральное агентство новостей, не оставит соответствующие нарушения без внимания — Россия может ударить по Риге санкциями.Законопроект, о котором идет речь, подразумевает практически полный переход латвийской системы образования на латышский язык. Очевидно, что это не может не нарушать права существующих в Латвии национальных меньшинств."Инициировав такую реформу, Рига нарушает собственную конституцию, которая гарантирует нацменьшинствам сохранение и развитие их родных языков. В Латвии, где целая треть населения является русской и русскоязычной, это выглядит особенно тревожно. Русский язык уже вытеснили из официального оборота Латвии, а теперь его активно притесняют в средствах массовой информации и сфере образования", — комментирует ситуацию Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.Затулин отметил, что преступные действия латвийской власти могут повлечь за собой санкции экономического характера, которые будут применены Москвой против Риги.