На Ставрополье в багажнике нашли тело полицейского

Полицейский, работавший инженером-электриком вычислительного центра главка МВД по Ставропольскому краю, был обнаружен мертвым в багажнике своей машины.

Как сообщает пресс-служба ставропольского главка СК, 31 марта полицейский уехал из дома на своем автомобиле.

Спустя сутки эту машину остановили в Ипатовском районе края. За рулем находился другой человек, которому удалось скрыться.

При осмотре автомобиля в багажнике было обнаружено тело полицейского с многочисленными ножевыми ранениями.

Расследуется дело по статье «Убийство».