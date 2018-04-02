Неожиданно: Гребенщиков выступил в поддержку русских на Украине и согласился ехать на гастроли на Донбасс и в Крым

Лидер рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, который после 2014 года предпочитал ездить с концертами на Украину, неожиданно заявил о своей готовности выступить в Крыму, Донецке и Луганске.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Гребенщиков напомнил, что часто ездит на Украину. «Каждый год. Там живут миллионы людей, воспитанных на русской культуре. Какое мы имеем право лишать их того, что роднит с Россией? По крайней мере, я не готов под этим подписаться», — говорит музыкант.

При этом, как выясняется, он не против гастролировать и в Крыму.

«После марта 2014-го нам не поступило ни одного разумного предложения по гастролям (в Крыму – прим. РВ). Сделают — поедем с большим удовольствием. Хочу этого и жду, у меня ведь полжизни прошло в Крыму», — сообщил Гребенщиков.

«Мы и в Луганске с Донецком готовы выступить, если грамотно организуют наш концерт, обеспечат все необходимое для выступления», — добавил он.

В этом контексте его не волнует запрет на въезд в “незалежную”, который может последовать за поездкой в Крым. «Разумные люди всегда найдут возможность договориться, а с придурками общаться не собираемся. Мы же не к политикам едем, а к зрителям, которых за эти годы и на Украине меньше не стало, уверяю вас», — пояснил он.